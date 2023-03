I calciatori della Liberi Nantes con il lutto al braccio: “Onoriamo le vittime del naufragio”

Scenderanno in campo con una fascia nera al braccio e osserveranno un minuto di silenzio prima della partita con l’Alba Roma per onorare le vittime del naufragio di Cutri. I protagonisti del gesto solidale sono i calciatori della Liberi Nantes, la squadra di rifugiati politici che gioca al Campo XXV Aprile di Pietralata. L’appuntamento è fissato per le ore 11.30 di domenica, 5 marzo in via Marica.

“È un piccolo gesto che non ci pacifica il cuore e che non placa il dolore per quelle terribili bare bianche, un gesto insignificante che serve purtroppo soprattutto a noi, a ricordarci da che parte vogliamo stare e da che parte vogliamo che stia la nostra comunità” hanno detto dalla squadra di rifugiati che da anni gioca al campo di Pietralata. In occasione della partita contro l’Alba Roma di domenica mattina, i calciatori giocheranno con il lutto al braccio per onorare le 69 vittime del naufragio avvenuto sulle coste calabresi – a Cutro – nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. “Siamo parte della stessa storia, di un unico destino in cui ogni vita ci riguarda” è il messaggio che la Liberi Nantes vuole mandare dal campo di via Marina.

La squadra di rifugiati politici è nata a Roma quindici anni fa grazie alla tenacia e alla determinazione di un gruppo di giovani. Da allora, i Liberi Nantes hanno iniziato a scrivere la storia: tra i vari riconoscimenti, anche la premiazione a Palazzo Chigi con la coppa ‘Disciplina’, per la correttezza dimostrata sul terreno da gioco. La loro forza è stata raccontata anche in un documentario del collettivo Malkanaa.