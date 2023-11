Leone in fuga a Ladispoli, il web si scatena con meme e battute

Il leone di Ladispoli è diventato, in poche ore, una vera e propria star del web. Dal momento della sua fuga, vicino agli appelli alla calma e alle rimostranze delle persone contrarie ai circhi con animali sono arrivati i "twittaroli" di tutta Italia, in particolare i romani che si sono sbizzarriti con meme e battute. Ecco quindi una carrellata delle migliori ironie dal web.

Il Re leone

Le immagini del capolavoro disney de Il Re leone sono state tra le più gettonate nella pioggia di meem che si è scatenata domenica 12 novembre.

rimanendo sul tema disneyano, Kimba, nome del felino ispirato, probabilmente, alla tigre del noto manga giapponese, prima o poi potrà conquistare tutta Ladispoli

c'è poi chi cerca un suricato per replicare, ovviamente a Ladispoli, la mitica camminata del trio Simba, Pumba e Timon. Del resto, una volta trovato il leone, trovare un cinghiale è un gioco da ragazzi

Il web scatenato sul leone di Ladispoli

Molto inspirato nella corsa al meme anche "il Tempo di Osho". Una prima considerazione non si poteva non fare sulla questione immigrazione

salvo poi rappresentare il leone come il più classico dei turisti a caccia di monumenti dentro Roma

per chi ha una certa età, l'immagine del leone di fronte ad un cancello non poteva non far tornare alla mente la famossisima, almeno negli anni '90, pubblictà dei cancelli Fac, presidiati dall'imponente felino

Sul web si trova praticamente di tutto e ognuno ha voluto dare la sua "lettura" sul caso, sottolineando come la storia sia molto cinematografica

e a proposito di cinema, non poteva mancare una battuta su "Una notte da leoni"

Zerozen, forse anche lui in vena di nostalgia anni '90, ripropone uno snack ancora oggi in commercio ma al quale sono affezionati soprattutto i "boomer"

Questa mi pare che ancora non sia stata portata all'attenzione del grande pubblico...sicché...#Ladispoli #Leone pic.twitter.com/UmGwoz6jWf — ZeroZen (@0zen_) November 12, 2023

Secondo Alessandro Tanzini, invece, al leone non piace perdere e in particolare al proprietario dell'abitazione nella foto

Anche all'estero

La fuga del leone è stata seguita anche all'estero. Una narrazione a metà tra l'epico e il riscatto sociale, in tanti sono rimasti con il fiato sospeso per conoscere il destino di Kimba. Il felino che, a quanto pare, ha conquistato anche la Russia