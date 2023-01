Un caso di legionella nella rimessa Atac: "Solo dieci bagni chimici per oltre mille lavoratori"

Un episodio di legionella nel deposito Atac di Grottarossa, così nella rimessa lungo la via Flaminia sono stati precauzionalmente chiusi i servizi igienici ed interrotta l’erogazione dell’acqua. I dipendenti tra cui autisti, meccanici, verificatori, ausiliari del traffico e amministrativi, oltre ai lavoratori delle ditte in appalto che si occupano di manutenzioni e pulizie, hanno a disposizione solo una piccola batteria di bagni chimici. Una dozzina in tutto, di cui 4 per gli autisti. Troppo poco per un deposito intorno al quale orbitano circa 1400 persone. Così ai timori per l'eventuale contaminazione si sommano i disagi.

Legionella nella rimessa Atac

“Quei bagni chimici non sono sufficienti per soddisfare le esigenze del personale. Un provvedimento che ci lascia basiti davanti ad una situazione difficile in riferimento alla quale, al momento, ad oggi, non si ha riscontro circa una possibile soluzione o ulteriori interventi volti a normalizzare la situazione” - hanno scritto in una nota il consigliere comunale di FdI Stefano Erbaggi, e i consiglieri municipali Marco Ottaviani e Adriana Glori.

Atac: "Nessuna contaminazione"

Una situazione tuttavia temporanea. Appena sorto il sospetto relativo alla legionella Atac ha attivato tutte le procedure del caso a tutela dei lavoratori del sito. Bagni e acqua chiusi e verifiche. “Atac precisa che non risulta nessun rischio di legionella nel deposito di Grottarossa. Gli esiti degli esami, svolti successivamente al trattamento preventivo, non hanno messo in luce contaminazioni” - fa sapere a RomaToday l’azienda. “La situazione pertanto è sotto controllo e non presenta rischi per la salute pubblica”.

L'interrogazione al sindaco Gualtieri

Tutto dunque dovrebbe tornare alla normalità a stretto giro. Intanto Fratelli d’Italia prepara l’interrogazione al sindaco Gualtieri “per capire - ha sottolineato Erbaggi - le modalità di intervento e le ripercussioni che questa problematica avrà sia sui dipendenti che sulla tutela della loro salute nonché del servizio ai cittadini”.