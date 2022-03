Giornata Internazionale delle Foreste: piantati 50 alberi

Cinquanta alberi sono stati piantati nella Riserva Naturale dell’Acqua Fredda. L’iniziativa, svolta nella giornata di venerdì, è stata promossa da Legambiente e EY e si inserisce all’interno dei progetti dedicati alla Giornata Internazionale delle Foreste in calendario per il prossimo 21 marzo. Altri cinquanta alberi saranno piantati anche a Milano. “A Roma, con tutti i suoi parchi e tutto il verde che ricopre due terzi della sua superficie, è ancor più importante la cura, il rinnovo e l’aumento delle alberature, per accrescere l’adattamento del nostro territorio al clima che cambia” ha commentato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio.

L’iniziativa ha visto una larga adesione di cittadini, volontari e dipendenti di EY e Legambiente, e va ad aggiungersi alle azioni previste dal progetto #betterWorld che, partito nel 2019, ha visto l’associazione del cigno verde e EY impegnate a portare un contributo concreto all'ambiente e alla società. Numerose le iniziative svolte fino ad ora dalle due realtà. Tra tutte: l’abolizione delle bottiglie di plastica negli uffici, la partecipazione a due edizioni di ‘Puliamo il Mondo’, fino alla messa a dimora di nuovi alberi.

“Piantare nuovi alberi nelle nostre città è un gesto tanto semplice quanto fondamentale per contrastare l’effetto serra globalmente ma anche ridurre le isole di calore che colpiscono i quartieri meno verdi” ha aggiunto Scacchi. “Contribuire alla riqualificazione territoriale di Roma, impegnandoci a piantare nuovi alberi insieme a Legambiente, è un ulteriore tassello che si aggiunge al quadro delle attività che in EY mettiamo in campo per costruire un mondo migliore per le nuove generazioni” sono state le parole di o Massimo Antonelli, CEO di EY Italia e COO di EY Europe West. All’iniziativa di venerdì ha preso parte anche Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura. Sarà l’azienda agricola Crocetti a occuparsi della manutenzione degli alberi.