No a nuove centrali a gas nel Lazio: la protesta a Civitavecchia

Gli attivisti di Legambiente sono scesi in strada, a Civitavecchia davanti alle centrali di Torrevaldaliga, per dire ‘no’ a progetti di nuove centrali a gas nel Lazio e per un futuro sostenibile, fatto di produzione energetica da fonti rinnovabili. Insieme a loro, tante associazioni nazionali e del territorio. La manifestazione dal titolo ‘A tutto gas, ma nella direzione sbagliata’ si è svolta sabato mattina, in contemporanea ad altre città italiane.

"La transizione ecologica ed energetica deve passare dallo sviluppo delle fonti rinnovabili sui territori e non da nuove centrali a gas come le due proposte a Civitavecchia o quella progettata a Montalto di Castro, perché il futuro sia libero da fonti fossili inquinanti e climalteranti” ha commentato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio.

Gli attivisti hanno chiesto lo spegnimento e la riconversione della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord. Una riqualificazione che preveda torri eoliche, fotovoltaico e sistemi di accumuli in grado di rispondere alle esigenze di produzione, ma anche di sicurezza e flessibilità della rete. Scacchi ha aggiunto: “Questo luogo è tra i più simbolici e rappresentativi delle scelte terribilmente sbagliate del passato, e oggi, la ciminiera della centrale a carbone di Torrevaldaliga è al primo posto assoluto tra gli impianti italiani per emissioni, con più di otto milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno sprigionate in atmosfera: da qui è fondamentale che nasca la transizione fatta di energia pulita”.