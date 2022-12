Le strade chiuse e i bus deviati a Roma nel weekend del 3 e 4 dicembre

Questo inizio dicembre si conferma estremamente complesso dal punto di vista della mobilità, non soltanto per lo sciopero dei trasporti di venerdì 2 dicembre ma anche per la manifestazione nazionale organizzata nella Capitale da Usb e Cobas, cui hanno aderito molte sigle sindacali e realtà sociali per protestare contro lo scoppio del conflitto in Ucraina, la crisi energetica e il carovita.

Sabato 3 dicembre il centro città sarà quindi attraversato da un corteo che da piazza della Repubblica proseguirà sino a San Giovanni, con conseguenti blocchi del traffico, strade chiuse e linee bus deviate: "Giù le armi, su i salari", è lo slogan delle manifestazione.

I manifestanti - ne sono attesi circa 10.000 - si sono dati appuntamento alle 14 in piazza della Repubblica. Da lì il corteo percorrerà viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto, per arrivare infine in piazza di Porta San Giovanni.

La fine della manifestazione è prevista alle 18, sino ad allora le linee 3NAV-5 -14-16-40-50-51-60-64-66-70-71-75-81-82-85-87-105-117-170-360-590-649-714-792-910-H-C3 potranno subire deviazioni e rallentamenti per il passaggio del corteo.

La prima domenica ecologica del mese con la nuova fascia verde

Alla giornata di sabato segue poi la domenica ecologica: nella nuova fascia verde (qui la mappa), divieto totale di circolazione per il traffico privato (con alcune deroghe) a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

A fermarsi saranno tutti i veicoli a benzina fino alla classe ambientale Euro 5. I diesel bloccati invece saranno quelli fino agli euro 6. Stop anche a moto e ciclomotori a due ruote a 4 tempi precedenti, rispettivamente, alle classi ambientali Euro 3 ed Euro 2. Quella del 4 dicembre sarà l'ultima domenica ecologica del 2022. Poi, l'anno prossimo, ci saranno i blocchi dell'8 gennaio, 5 febbraio e 26 marzo. Qui la mappa

Tra i veicoli esentati dal blocco, ci saranno comunque, tra gli altri, i veicoli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel (con motori almeno Euro 3 benzina+Gpl o metano), i veicoli con motore a benzina Euro 6, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, i mezzi in sharing e quelli al servizio delle persone con disabilità. A questo link tutte le info sulle vie coinvolte.

Alla domenica ecologica si aggiungono poi una serie di lavori programmati in diverse zone della città che comporteranno deviazioni e chiiusure stradali.

Dalle 6 alle 17, per lavori di manutenzione straordinaria, sono per esempio chiusi al traffico sottovia Ignazio Guidi e viale del Muro Torto: le linee 89-120F490-495 direzione Bressanone/Recanati/stazione Tiburtina - da viale San Paolo del Brasile, proseguono per via Veneto, via Boncompagni, via Calabria; in direzione Clodio/Washington/Cornelia/Valle Aurelia - da corso d’Italia, proseguono per la stessa senza effettuare il sottovia, piazzale Brasile.