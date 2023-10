Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 ottobre

Manifestazioni, eventi sportivi, l'Angelus, le chiusure per Porta Portese e i Fori Imperiali e poi Lazio-Atalanta. Quello di sabato 7 e domenica 8 ottobre sarà un week end ricco di iniziative a Roma. Si inizia domani quando dalle 13 alle 19 avranno luogo due manifestazioni con corteo "per chiedere la difesa e l’attuazione della Costituzione, per il lavoro, la precarietà e contro l’autonomia differenziata".

Due manifestazioni sabato 7 ottobre

Il primo corteo, partendo da piazza della Repubblica giungerà a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto. Il secondo corteo, partendo da piazzale dei Partigiani giungerà sempre a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano.

All’iniziativa, organizzata da una rete di associazioni assieme alla Cgil, è prevista la partecipazione di circa 50mila persone. Sul fronte della viabilità, e del trasporto pubblico, sono previsti divieti di sosta nei punti di partenza e arrivo delle manifestazioni, chiusure lungo i percorsi dei due cortei e deviazioni per le linee 3NAV, 5, 14, 16, 23, 30, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 170, 280, 360, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 718 e 719, 769, 775, 792, 910, H e C3. Possibile deviazione anche per le linee 77, 218 e 665 in zona San Giovanni. Su indicazione della Questura, possibile la temporanea chiusura, solo in caso di effettiva necessità, delle fermate metro presenti lungo i percorsi delle manifestazioni. Previsto anche previst l'arrivo di 700 pullman per i quali sono state individuate aree di sosta nel territorio dei municipi VII, VIII e IX, lungo le direttrici delle metro A e B.

Triathlon all'Eur

Dalle 9 alle 13, nel quartiere Eur, prima edizione della "World Triathlon Cup". Per lasciare spazio alla manifestazione sportiva, dalle 6 alle 14 saranno deviate o limitate le linee 30, 31, 73, 671, 708, 712, 714, 724, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, NO70, L05, C01. L'evento prevede una gara di nuoto sul circuito di 750 metri all'interno del laghetto dell'Eur.

Una gara in bicicletta (partenza e arrivo in viale America), con 5 giri di percorso per un totale di 20 chilometri. Una gara podistica di 2 giri per un totale di 5 chilometri, con partenza e arrivo sempre in viale America. L'evento sportivo denominato "World Triathlon Cup Roma 2023 " si svolgerà nelle strade dell'Eur. Su viale America, possibili chiusure già prima della gara nel tratto da viale Beethoven a via Cristoforo Colombo. Sulla Colombo, sabato tra le 6,30 e le 14 chiusa la carreggiata verso Ostia nel tratto dall'obelisco a viale dell'Umanesimo.

Angelus, Porta Portese e Fori Imperiali

Domenica spazio a tra eventi che sono ormai fissi. Sarà infatti celebrato l'Angelus in Vaticano. Divieti di sosta, e possibili chiusure, sulle strade attorno alla basilica di San Pietro. In zona Porta Portese, deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781. Pedonalizzazione festiva anche per via dei Fori Imperiali. Deviazione per le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.

Lazio-Atalanta

Dalle 15 all'Olimpico Lazio-Atalanta, per la serie A. Il piano viabilità prevede divieti di sosta nell'area dello stadio, con possibili chiusure durante l'afflusso e il deflusso dei tifosi. La raccomandazione, per chi raggiunge lo stadio con il mezzo privato, è di evitare di passare in zona San Pietro/Castel Sant'Angelo, utlizzando come alternativa in quest'area della città la direttrice via Leone XIII-circonvallazione Clodia.

L'area del Foro Italico è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade). Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c'è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.