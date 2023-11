Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 novembre

Cortei, manifestazioni, una mezza maratona e la domenica ecologica. I cittadini della Capitale si apprestano a vivere un weekend con diverse modifiche alla mobilità.

I cortei

Sabato 18 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00 si terrà un corteo indetto dalla Rete dei santuari di animali liberi per chiedere al Ministero della Salute un riconoscimento giuridico dei santuari degli animali. La manifestazione partirà da piazzale Ostiense con tappa finale Porta San Giovanni. I 5mila manifestanti previsti sfileranno lungo viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Alessandro Manzoni, via Emanuele Filiberto. Sulle strade del percorso previsti 8 divieti di sosta con chiusure e modifiche per le linee bus 3NAV, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 218, 280, 360, 590, 665, 714, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 792 e C3.

A qualche ora di distanza dalle ore 14:30 alle 18:30 ci sarà un corteo indetto dall’Associazione Partite Iva – Comitato No ZTL Fascia Verde. Circa 500 persone partiranno da via dei Monti Tiburtino, passeranno da via Filippo Meda e via delle Cave di Pietralata per giungere a largo Antonio Beltramelli. Per questo motivo ci saranno deviazioni per le linee 61, 111, 450, 542, 544 e 548.

Tangenziale chiusa

Nella notte fra sabato e domenica (dalle 22:00 alle 06:00) invece chiusa, causa manutenzione e pulizia, la Tangenziale tra San Giovanni (viale Castrense) e la circonvallazione Salaria. Allo stesso tempo chiuso anche il tratto dell’A24 tra Portonaccio e Tangenziale con uscita obbligatoria a Portonaccio.

La domenica ecologica

Domenica 19 novembre coincide con la prima domenica ecologica della stagione autunno-inverno 2023/2024. Per tale ragione nella Fascia Verde dalle ore 07:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 sarà vietato il traffico.

Lo sport

Dalle ore 08:30 dal Villaggio Olimpico partirà la mezza maratona sulla distanza di 21.097 Km. I partecipanti alla manifestazione sportiva dal quartiere più sportivo della Capitale, passando per Prati e Flaminio toccando Acqua Acetosa, il Palazzetto dello Sport, viale Tiziano e lo stadio Flaminio, via del Corso, via del Babuino, via del Tritone, via del Teatro Marcello, alcuni tratti di lungotevere, arriveranno fino al Centro.

Più tardi dalle ore 09:10 al via la corsa 10 km e 10 km Fun con partenza e arrivo in viale della XVII Olimpiade a due passi dall’Auditorium Parco della Musica.

Per via di questi eventi tra le 07:30 e 11:30 sarà modificato il percorso di un’ampia quantità di autobus. Ecco quali: 8, 19Nav, 23, 30, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 69, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 120, 150, 160, 170, 190, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990, C2, C3, H. Quattro le linee che saranno temporaneamente sospese: la 40 dalle 7,30 alle 10,15; la 64 dalle 7 alle 10,30; la 70 dalle 7 alle 12,30; la 280 dalle 7,10 alle 11. Qui i dettagli delle deviazioni Atac. Inoltre, la Roma Tpl ha fatto sapere che, tra le 8 e le 13 circa, la linea di bus 226 sarà limitata a largo Diaz, senza raggiungere il capolinea di piazza Mancini; la 982, invece, sarà limitata a piazza Risorgimento, senza raggiungere il capolinea di viale della XVII Olimpiade.

Altre chiusure

Ricordando che la domenica via dei Fori Imperiali diventa pedonale e quindi deviazioni per linee 51, 75, 85, 87 e 118, dalle 11:00 alle 13:00, all’altezza di via San Pietro in Carcere ci sarà la manifestazione promossa dall’associazione “Salvaiciclisti Roma A.P.S. – Associazione Vittime sulla Strada” per sensibilizzare gli utenti ad una guida prudente.

Infine ad A Ostia, manifestazione a via delle Baleniere con la linea bus C19 deviata su via delle Isole di Capo Verde e via dei Velieri.