Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 novembre

Weekend intenso per la Capitale. Tanti gli eventi previsti a Roma nel fine settimana fra il derby Lazio-Roma, cortei e manifestazioni politiche nel centro di Roma che causeranno diverse modifiche alla mobilità cittadina.

La manifestazione del Partito Democratico

Si parte a Piazza del Popolo dove dalle 14:00 alle 18:00 di sabato 11 novembre con la manifestazione nazionale del Partito Democratico, a cui parteciperanno circa 15mila persone, sui temi lavoro, salario minimo, sanità e scuola pubblica. Per l’occasione entro le ore 00:30 dell’11 novembre i veicoli non potranno sostare nelle zone limitrofe di Piazza del Popolo, viale Gabriele d’Annunzio, via Ferdinando di Savoia tra via Principessa Clotilde e la piazza; via di Ripetta, tra via dell’Oca e piazza del Popolo. Cancellato temporaneamente anche le stazioni taxi in piazza. Previsto l’arrivo di 160 pullman, cui saranno destinate aree di parcheggio in: viale Washington; lungotevere delle Navi; via Vincenzo Lamaro (metro Cinecittà) e circonvallazione Tuscolana (metro Subaugusta). Prevista un'area di parcheggio anche a Osteria del Curato.

Il corteo all'Esquilino

Nel pomeriggio di sabato 11 novembre dalle ore 15:30 alle 19:00 è previsto un corteo organizzato dall’associazione “Erasmus Student Network Italia Ets” per valorizzare la multiculturalità e la mobilità internazionale a cui parteciperanno circa 800 persone in zona Esquilino. I manifestanti partiranno a piazza dell’Esquilino raggiungendo largo Corrado Ricci passando per via Cavour. Durante il passaggio del corteo sarà chiuso il traffico con deviazioni alle seguenti linee del trasporto pubblico: C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649 e 714.

Corri al Tiburtino

Domenica 12 novembre si terrà la 21esima edizone della manifestazione sportiva Corri al Tiburtino dalle ore 06:00 alle 13:30 con chiusura al traffico di via di Grotta di Gregna (punto di partenza) e via Mozart. L’evento comporterà delle deviazioni alle corse di diverse linee bus. Ecco le modifiche al trasporto pubblico:

Modificato il percorso della linea 309 dalle ore 07:00 alle ore 09:30 in direzione Santa Maria del Soccorso (da via della Vanga, devia in via del Badile, normale percorso). Dalle ore 09:30 alle ore 12:00 da piazza Persico, deviazione in via Bergamini che diventa capolinea provvisorio;

La linea 450 dalle ore 07:00 alle ore 09:30 in direzione Monti Tiburtini devia in via del Badile mentre nella stessa direzione dalle ore 09:30 alle ore 12:00 direzione Monti Tiburtini: da via di Grotta di Gregna, devia in via Igino Giordani, piazza Persico, via Bergamini, via Filippo Fiorentini, via Tiburtina, via di Pietralata, normale percorso; e in direzione viale Alessandrino: da via di Pietralata, via Tiburtina, via Filippo Fiorentini, via G.A. Andriulli, superato il ponte del G.R.A., inversione di marcia, via G.A. Andriulli, via Bergamini, piazza Persico, via Igino Giordani, via di Grotta di Gregna.

Le linee 075-451 e 508 dalle ore 09:30 fino al termine dell’evento in direzione Ponte Mammolo seguiranno viale Palmiro Togliatti, deviano in viale Sacco e Vanzetti, via Grotta di Gregna, via Igino Giordani, piazza Persico, via Bergamini, via Filippo Fiorentini e via Tiburtina; direzione Don Tonino Bello/piazza di Cinecittà/piazza Mondavio: da via Tiburtina, deviano in via Fiorentini, via A.G. Andriulli, superato il ponte del G.R.A., inversione di marcia, via G.A. Andriulli, via Bergamini, piazza Persico, via Igino Giordani, via di Grotta di Gregna, viale Sacco e Vanzetti e viale Palmiro Togliatti.

Pedonalizzazione Fori Imperiali

Dalla mezzanotte di sabato 11 alle 24:00 di domenica 12 sarà pedonalizzata vita dei Fori Imperiale con deviazioni ai percorsi delle linee 51, 75, 85, 87 e 118, e NMB.

Dalle ore 05:00 fino al termine del servizio invece saranno chiuse le strade di Porta Portese con deviazioni per le linee 170, 781, 719. Servizio bus modificato dalle 05:00 alle ore 14:00 invece per la linea 075 che transita per Porta Portese Est.

Lazio-Roma

Il derby fra biancocelesti e giallorossi inizierà alle ore 18:00 di domenica 12 novembre. Per la partita previsto il solito piano viabilità con divieti di sosta nell'area del Foro Italico raggiungibile con il trasporto pubblico tramite il tram 2 e 16 linee bus.