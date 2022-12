Le luminarie di via del Corso riprese con un drone

Non solo l'albero solare di piazza Venezia. Ad illuminare il Natale di Roma anche le luminarie di via del Corso, curate anche quest'anno da Acea. Il progetto creativo e realizzativo è stato affidato alla società Medaarch che quest’anno ha dedicato l'istallazione alla pace e al dialogo.

Lungo via del Corso, i fili di luci creano l’effetto di un cielo stellato, aperto e chiuso da due quadri artistici sulla pace, posti a piazza Venezia e piazza del Popolo. Le opere, che ritraggono una colomba che dona la lettera “A” alla parola “Peace” per completarla, si ispirano ad un manifesto realizzato dall’artista Armando Milani nel 2002, per le Nazioni Unite.

Il tema della pace e del dialogo è poi rafforzato da sei frasi con un messaggio di pace che intervallano i 1.400 metri di luminarie.