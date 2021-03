Lazio in zona rossa, parchi aperti a Roma. A Fiumicino decisa la chiusura

Lazio in zona rossa, i parchi resteranno aperti? La domanda è di tanti e corre specialmente nelle chat delle mamme con piccoli al nido. Nidi chiusi, passeggiate consentite, purché vicino casa.

E i parchi? Dal sito del governo la risposta è chiara: "Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione".

In pratica a livello centrale il governo lascia i parchi aperti. Come accaduto nel 2020 durante il lockdown possono essere i singoli a chiudere le aree verdi. Quindi, nel caso di Roma, occhi puntati su Raggi che per ora non ha emesso, nè sembra orientata ad emetterne. I parchi e le aree giochi quindi resteranno aperti e, purché nei pressi della propria abitazione, saranno raggiungibili per una passeggiata e frequentabili senza creare assembramenti. Potrà essere richiesta l'autocertificazione.

Una decisione invece è stata presa a Fiumicino. E' il sindaco Esterino Montino a comunicarla: "Come sapete, da lunedì 15 marzo tutta la Regione sarà zona rossa per disposizione del Ministero della Salute. Per questo motivo, oltre alle misure già previste, ho disposto anche la chiusura di tutti i parchi pubblici cittadini fino a quando resteremo in zona rossa".