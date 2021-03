Coronavirus, Lazio in zona gialla: indice Rt sotto l'1. La provincia di Frosinone verso la zona rossa

Gli ultimi dati dei contagi nel Lazio, che vedono un indice Rt pari a 0,98, dovrebbero confermare la regione in zona 'gialla'. Non ci sarà quindi il cambio di fascia, in arancione, e così Roma e il resto della regione potrebbeno ancora restare nell'area con restrizioni meno dure.

Misure ancora più stringenti, invece, sono attese a Frosinone che, già da una settimana è in zona arancione. L'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato, nel bollettino sul contagio da Coronavirus nel Lazio del 5 marzo, ha infatti annunciato "nuove misure" per la provincia della Ciociaria, sottindentendo una zona rossa per il comune a sud della regione.

Nel frattempo l'indice Rt appena sotto 1 per il Lazio, è stato confermato dal report settimanale Iss-Ministero della Salute. Secondo quanto emerso dai nuovi dati, tuttavia, si registra un indice di contagiosità "in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 per la prima volta in 7 settimane" in tutta Italia. "Nel periodo 10-23 febbraio - si legge - l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98-1,20)". Il Lazio resta, secondo il rapporto, una regione "a rischio moderato".

Nella settimana 22-28 febbraio, dopo un periodo di crescita, si osserva anche una netta accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente. Si passa a 194,87 casi per 100.000 abitanti contri i 145,16 per 100.000 nella settimana 15-21 febbraio.

Inoltre "si osserva un forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (41.833 vs 31.378 la settimana precedente), e scende la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti (28,8% vs 29,4%). Scende anche la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35,2% vs 36,1% la settimana precedente)".

"Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% vs 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.146 (23 febbraio 2021) a 2.327 (2 marzo 2021); anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è in aumento, passando da 18.295 a 19.570" nello stesso periodo. Un dato, quello dell'aumento dei ricoveri negli ospedali, confermato anche nel bollettino Covid del Lazio. Nelle prossime ore l'ufficialità del Lazio in zona gialla.