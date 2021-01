Roma e Lazio verso la zona gialla, ecco quando le regole saranno meno stringenti

Roma e il Lazio, dopo il "purgatorio" della zona arancione, stanno per tornare nella fascia gialla, quella che accoglie misure restrittive meno stringenti.

L'indice Rt nel Lazio, infatti, è tornato sotto quota 1, ossia la soglia di sicurezza, e contemporaneamente è in calo (almeno rispetto alla prima parte di gennaio) anche il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e dei reparti ordinari. Non solo, anche la curva dei contagi registrati la scorsa settimana è in flessione come confermano anche i dati dell'ultimo bolletino Covid nel Lazio.

Insomma, numeri che fanno guardare con ottimismo al consueto aggiornamento delle tabelle a cura dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che fissano le fasce per le regioni. Ecco perché il ritorno in zona gialla potrebbe esserci già domenica, allo scadere dei 14 giorni di validità dell'ordinanza firmata dal ministro Speranza venerdì 15 gennaio. Gli aggiornamenti delle fasce vengono fatti, come di consueto, di venerdì.

L'ultimo monitoraggio dell'ISS ha rilevato, per la prima volta dopo settimane, un indice Rt medio che in Italia è sceso sotto all'uno. Una buona notizia alla quale hanno contribuito i dati incoraggianti rilevati in molte regioni, Lazio compreso dove l'indice è sceso a 0,94. Per sperare in un ritorno veloce in zona gialla bisogna che l'indice Rt settimanale resti stabile anche nei prossimi giorni sotto l'uno.

Se così sarà, il passaggio del Lazio in zona gialla verrà confermato con l'ordinanza in arrivo venerdì 29 (o sabato 30) gennaio, con le nuove regole che sarebbero in vigore già dal 31 gennaio.

Con il Lazio in zona gialla, tra le norme essenziali da ricordare sempre ci sono l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa e il divieto di uscire da casa tra le 22 e le 5 (si può uscire esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o casi di necessità).