Roma e Lazio in zona arancione per almeno 14 giorni: l'annuncio dell'assessore D'Amato

Il Lazio resterà in zona arancione per i prossimi 14 giorni. Ad annunciare cosa succederà a Roma e nel resto della regione per i prossimi giorni è l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che, intervenendo questa mattina a Omnibus su La7, ha sottolineato come nel Lazio lo scenario sarà immutato per almeno due settimane e poi "vedremo quali saranno i dati".

"Se ci sarà stato rigore nei comportamenti, torneremo in zona gialla. - ha sottolineato - Dipende tutto da noi. Al momento non rischiamo la zona rossa". Il Lazio, infatti, ha un livello di incidenza del virus tre volte inferiore a Lombardia e Veneto.

I ritardi di consegna di Pfizer

La curva dei contagi da Coronavirus resta in linea con quella degli ultimi tre giorni ma a tenera banco non è solamente la distinzione delle fasce, ma anche - e soprattutto - il tema riguardante i vaccini e le dosi a disposizione, anche perché le notizie dei ritardi di consegna di Pfizer preoccupano D'Amato: "Queste notizie sulla riduzione dei rifornimenti di Pfizer ci allarmano. Oggi verificheremo se arriveranno le dosi previste, seppur con un taglio del 30%, ma certo questo per noi significa frenare".

"Non conosco i rapporti contrattuali, né quali sono le vere motivazioni che stanno dietro questa scelta (di non rispettare le scadenze, ndr) - ha aggiunto D'Amato - ma noto che all'inizio l'Italia era la "Cenerentola" d'Europa e sembrava non ci fossero problemi. Sono iniziati nel momento in cui siamo diventati il primo Paese per somministrazioni".

"Ci sarà una frenata sulle dosi per gli over 80"

D'Amato ha poi sottolineato che "nel Lazio non si smetterà di somministrare perché sono partiti tutti i richiami, ma ci sarà una frenata sugli over 80. Con questa fascia riprenderemo a pieno regime dal primo febbraio".

L'assessore ha infine ricordato che "ci sono due modi per gli anziani di ricevere il vaccino: rivolgendosi al proprio medico di famiglia, che prenoterà per lui la dose. Oppure, sarà possibile prenotare su una piattaforma che sarà online dal 25 gennaio".

Vaccinato Sami Modiano

E proprio oggi, riguardo ai vaccini per gli over 80, è toccato a Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Sami Modiano ha appena fatto il vaccino anti Covid insieme a sua moglie Selma. Avanti così, un'immagine di fiducia e speranza per tutti! Grazie Sami!".