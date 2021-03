Coronavirus, il Lazio rischia di tornare zona arancione. In aumento le varianti inglese e brasiliana a Roma

Nel Lazio restano cinque comuni in zona rossa in provincia di Frosinone, In provincia di Roma e di Latina

Le varianti fanno sempre più paura. In tutta la regione, secondo quanto si apprende, sono quindici i casi di variante brasiliana, ma - come ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, a margine dell'avvio dei primi tamponi molecolari per gli studenti della Sapienza inaugurati lunedì - "nella nostra regione le varianti più diffuse sono quella inglese e iberica".

Secondo una prima, sommaria, stima sono almeno sei i casi di variante brasiliana a Roma. Dunque un terzo rispetto quelli del resto del Lazio. Gli ultimi positivi sono stati segnalati nel quadrante sud della Capitale. Uno in zona Marconi e due nel X Municipio, uno ad Ostia e uno ad Acilia, entrambi riscontrati dalla Asl Roma 3 che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti anche con la variante in inglese registrata nei plessi scolastici di Malafede, Acilia e Fiumicino.

Restando in tema di scuole e di varianti, prima quella inglese e poi quella brasiliana furono riscontrate giorni fa nell'istituto comprensivo Sinopoli Ferrini, nel quartiere Salario.

Lazio in zona arancione?

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha dichiarato ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi che la variante brasiliana del coronavirus è diffusa al 4,3 per cento in quattro regioni: Umbria, Toscana, Marche e Lazio.

Nella regione che accoglie la capitale d'Italia, ricordiamo, restano anche 5 communi in zona rossa in provincia di Frosinone, In provincia di Roma e di Latina. E, in più, tutta la Ciociaria è in zona arancione. Insomma, uno scenario che nei prossimi giorni potrebbe far scattare la fascia con più restrizioni e la conseguente chiusura di bar e ristoranti a pranzo.

Firmato il Dpcm Draghi: le regole

Nel frattempo Mario Draghi ha firmato il primo Dpcm del suo mandato. Il decreto entrerà in vigore il 6 marzo e resterà valido fino al 6 aprile, inclusa Pasqua. Nelle aree gialle, arancioni e rosse resta il coprifuoco alle ore 22 e fino alle 5 del mattino. In zona bianca le ordinanze regioni possono invece rinviare l'orario del ritorno a casa. Ecco cosa si può e non si può fare a seconda dei colori delle regioni o dei singoli territori.

Per quanto riguarda le scuole, dal 6 marzo nelle zone rosse vengono sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado. Nelle zone arancioni e gialle, i presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti.

In tutta Italia sarà vietato spostarsi tra regioni, anche se si trovano in fascia bianca o gialla. Si può uscire dalla propria regione soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza, possibilmente portando con sé il modulo di autocertificazione. In zona arancione è vietato anche uscire dal proprio comune di residenza e rossa.

Per quanto riguarda le visite agli amici e ai parenti, chi vive in zona rossa non li può andare a trovare a casa nemmeno una sola volta al giorno, come era invece a Natale. Si potrà invece andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in una regione gialla o arancione e soltanto se per farlo non si deve uscire da una regione arancione scuro o rossa. Chi vive in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda casa.

Bar, ristoranti e negozi

In zona gialla bar e ristoranti possono restare aperti fino alle 18. Da quell'orario resta consentito l’asporto, fino al coprifuoco delle 22, e la consegna a domicilio, senza limiti di orario. In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 solo per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande, comprese le enoteche (ma senza degustazione).

In zona gialla e arancione le attività commerciali sono aperte con orari spesso scaglionati e ingressi contingentati. Nelle zone rosse invece i negozi sono chiusi, tranne quelli dei beni di prima necessità.

Nei weekend e nei giorni festivi e prefestivi i negozi all'interno dei centri commerciali devono restare chiusi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In zona rossa queste restrizioni sono ancor più stringenti perché possono restare aperti solo gli alimentari, le farmacie e i negozi di prodotti agricoli e florovivaistici.

Cinema, musei e teatri

E per i mercati varranno le stesse regole dei centri commerciali. Palestre e piscine e impianti sciistici rimarranno chiusi in tutta Italia. Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.