Vaccini, Lazio prima regione per somministrazioni agli over 50: il punto

Prosegue la campaga vaccinale anti-Covid nella nostra regione e i risultati relativi agli over 50 fanno ben sperare. Alessio D'Amato, assessore alla Sanità del Lazio, ha ricevuto i dati forniti dalla struttura commissariale guidata dal Generale Figliuolo e quello che emerge è una copertura che sfiora il 98%.

Soprattutto con l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50, infatti, i nati prima del 1962 hanno iniziato ad adeguarsi per evitare la multa. “Il Lazio è la regione italiana che ha vaccinato di più la fascia over 50 - conferma l'assessore -, infatti coloro che non hanno ad oggi eseguito nessuna somministrazione di vaccino anti Covid, togliendo i guariti, sono pari al 2,8% della popolazione interessata, nella fascia di età 50-59". La media nazionale è tre volte superiore, attestandosi al 6,1%.

Anche nella fascia dai 60 ai 69 il Lazio va molto meglio che il resto del Paese: appena l'1,8% della popolazione interessata non ha svolto alcuna vaccinazione, la media nazionale è pari al 4,8%. Tra i 70 e i 79 anni mancano all'appello il 2,1% di chi potrebbe ricevere il siero anti-Covid, con la percentuale che si abbassa considerevolmente tra gli over 80: solo lo 0,19% dei cittadini del Lazio coinvolti non è vaccinato, tre volte in meno della media nazionale.