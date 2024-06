Torna Lazio in Tour: bus e treni gratuiti per i giovani

Da lunedì 1° luglio a domenica 15 settembre sarà attivo il servizio Lazio in Tour che permetterà ai giovani di viaggiare gratuitamente su mezzi Cotral e Trenitalia all’interno della Regione Lazio.

Potranno muoversi senza pagare per trenta giorni sugli autobus e i treni di seconda classe tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa fra i 14 e i 29 anni, residenti nei Comuni del Lazio e iscritti alla Lazio Youth Card. L’iniziativa rientra nelle iniziative della Regione Lazio per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e per promuovere e valorizzare il territorio attraverso l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe.

“Quest'anno l'iniziativa parte con ben 20 giorni di anticipo rispetto al 2023 - dichiarano gli Fabrizio Ghera e Simona Baldassarre rispettivamente assessore alla Mobilità e Trasporti e Cultura, Pari Opportunità, politiche giovanili e della famiglia della Regione – “Un segnale di grande attenzione che vogliamo dare ai nostri ragazzi per incentivarli ad utilizzare il trasporto pubblico su ferro e su gomma e per dare loro la possibilità di scoprire tutte le bellezze della nostra regione senza spendere soldi per gli spostamenti”.