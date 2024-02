Lazio-Milan: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni

Venerdì 1 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico si gioca Lazio-Milan, match valido per la giornata numero 27 del campionato di Serie A. Per la sfida sarà attuato il consueto piano trasporti con divieti di sosta nell'area del Foro Italico già molte ore antecedenti al fischio d'inizio

I tifosi potranno potranno raggiungere lo stadio tramite il tram 2 (piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini e 18 linee di bus. Ecco le linee utilizzabili:

la linea 23 via Pincherle-piazzale Clodio

la linea 31 Laurentina/metro B-piazzale Clodio;

la linea 32 stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento;

la linea 53 il Centro e i Parioli con piazza Mancini;

la linea 69 largo Pugliese-piazzale Clodio;

la linea 70 via Giolitti/Termini-piazzale Clodio;

la linea 89 stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio;

la linea 168 stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz;

la linea 200 stazione Prima Porta-piazza Mancini;

la linea 201 Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini;

la linea 226 Grottarossa-piazza Mancini);

la linea 280 piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini;

la linea 301 Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A;

la linea 446 stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini;

la linea 628 piazza Cesare Baronio-Farnesina;

la linea 910 stazione Termini-piazza Mancini;

la linea 911 ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini;

la linea 982 stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade.

A queste si aggiungono le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A e la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio. Le metropolitane effettueranno le ultime corse alle 01:30 ed una volta concluso il servizio metro, copriranno il percorso i bus notturni nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Chi arriverà allo stadio con mezzi privati dovrà fare attenzione ai divieti di sosta attivi per l’occasione nell’area del Foro Italico, sul lungotevere della Vittoria, nell'area tra piazzale Maresciallo Giardino e via Timavo. Per i tifosi della Lazio saranno a disposizione aree di parcheggio dedicate a piazzale Clodio, a viale della XVII Olimpiade, a Tor di Quinto.