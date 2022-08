Lazio regione leader in Europa per la parità di genere

Dal 2020 al 2022 i bandi di servizi e forniture che premiano chi garantisce la parità di genere sono passati da 5 a 15. Per questo l'Eige, organismo autonomo dell'Unione Europea per l'uguaglianza di genere, ha riconosciuto ufficialmente la Regione Lazio come leader per le buone pratiche nel continente.

A farlo sapere è il presidente Nicola Zingaretti: "Siamo i primi in Italia - commenta - e altri bandi seguiranno. Sono molto orgoglioso". "È un riconoscimento importante - aggiunge Cecilia D'Elia, deputata Pd e portavoce della conferenza delle donne democratiche -. Il Lazio è un caso esemplare di lotta alle disuguaglianze di genere. Una regione che ha scelto di essere dalla parte delle donne. Segnalata in particolare la scelta di inserire le premialita di genere nei bandi, a favore delle imprese che promuovono la parità".

A maggio scorso la giunta aveva approvato il regolamento sulla parità salariale, in attuazione e integrazione della legge regionale del 10 giugno 2021. Il documento stabilisce, tra le altre cose, le modalità e i criteri per l'iscrizione delle aziende virtuose nell'apposito registro e i criteri premiali a favore di aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere.