Sabato c'è Lazio-Juventus, come cambia la viabilità vicino l'Olimpico

Sabato all'Olimpico è in programma il big match tra Lazio e Juventus. La partita inizierà alle 18, ma già dal primo pomeriggio inizieranno le limitazioni al traffico.Cinque ore prima dell'inizio di ciascun evento può essere previsto lo sgombero dei piani stradali di Viale della XVII Olimpiade,Via Austria,Via Belgio,Via Svezia,Via Norvegia e Via Dorando Pietri, Piazzale Clodio e Largo Livatino.

Sarano chiuse piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra Viale Paolo Boselli e Viale Antonino di San Giuliano-Via Alberto Blanc eccetto i veicoli provvisti di contrassegno di parcheggio per disabili, con titolare a bordo ed in possesso del titolo di ingresso allo Stadio-Via Tommaso Tittoni-Via Paolo Boselli-Viale della Macchia della Farnesina-Largo Ferraris IV-Ponte Duca D'Aosta.

Parcheggio vietato invece in Via Morra di Lavriano-Piazza Lauro de Bosis-Piazzale della Farnesina-Via Alberto Blanc-Via Tommaso Tittoni-Via Paolo Boselli-Viale della Macchia della Farnesina-Piazzale Maresciallo Diaz-Lungotevere Maresciallo Diaz-Via Mario Toscano-Via Salvatore Contarini-Largo Ferraris IV-Viale dello Stadio Olimpico-Viale Edmondo de Amicis-Via del Campeggio-Piazzale dello Stadio Olimpico-Lungotevere Maresciallo Cadorna-Viale Antonino di San Giuliano-Via Giuseppe Volpi-Via Colli della Farnesina-Ponte Duca D'Aosta-Viale dei Gladiatori, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Roberto Morra di Lavriano e Piazzale Maresciallo Giardino.

Per quanti volessero raggiungere lo stadio utilizzando il trasporto pubblico, ricordiamo che l’area del Foro Italico è servito dalle linee 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio e piazza Mancini), 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Il sabato (così come il venerdì) le metropolitane seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Poi ci sono le linee bus “n”.

Durante il deflusso degli spettatori, al fine di garantire un regolare allontanamento dall'area dello stadio Olimpico di veicoli e pedoni in condizioni di sicurezza disciplina provvisoria di traffico come segue:

- Lungotevere Maresciallo Diaz divieto di transito nel tratto con direzione e verso dall'intersezione con Viale Antonino di San Giuliano fino a Piazza Lauro de Bosis. - Viale Paolo Boselli divieto di transito in direzione di Lungotevere Maresciallo Diaz - Via del Foro Italico, carreggiata direzione Via Salaria, obbligo di proseguire diritto all'intersezione con la rampa di uscita per Viale Antonino di San Giuliano e nelle sole circostanze in cui se ne ravvisi la necessità, per il tempo strettamente necessario a ristabilire le condizioni di sicurezza, d'intesa con il dirigente dei servizi di ordine pubblico all'esterno dello stadio medesimo, divieto di transito in: -Lungotevere Maresciallo Cadorna, con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico-Via Morra di Lavriano-Ponte Duca D'Aosta-Piazza Lauro de Bosis-Viale Angelico, nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale Giuseppe Mazzini e Piazza Maresciallo Giardino, con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico-autorizzati e dei veicoli provenienti da Piazzale Maresciallo Giardino-Circonvallazione Clodia, nel tratto compreso tra Piazzale Clodio e Piazza Maresciallo Giardino con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico-autorizzati e dei veicoli provenienti da Piazzale Maresciallo Giardino-Lungotevere della Vittoria, nel tratto compreso tra Piazza del Fante e Piazza Maresciallo Giardino con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico-autorizzati e dei veicoli provenienti da Piazzale Maresciallo Giardino-Lungotevere Oberdan, nel tratto compreso tra Monte Grappa e Piazza del Fante con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico-autorizzati e dei veicoli provenienti da Piazza del Fante-Via F. Corridoni, nel tratto compreso tra Piazza Bainsizza e Piazza Maresciallo Giardino con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico-autorizzati.