Assembramenti a Roma, chiuse piazze a Trastevere e San Lorenzo. Nel Lazio zona arancione a Frosinone

Complice il bel tempo, in tanti hanno invaso le vie del centro e le zone storiche della movida di Roma. Fiumi di persone che hanno creato situazioni di affollamento nella zona del Tridente, in via del Corso, piazza di Spagna e piazza del Popolo dove sono state messe le transenne per incanalare l'afflusso e il deflusso delle persone.

La polizia locale di Roma Capitale è stata costretta a chiudere la scalea del Tamburino, la rampa che da via Dandolo scende in viale Glorioso a Trastevere, e piazza dell'Immacolata a San Lorenzo a causa del grosso numero di persone che rendeva impossibile il rispetto delle normative anti contagio. I controlli hanno interessato anche il litorale di Ostia, con numerosi pattuglie in piazza Anco Marzio per la presenza di assembramenti.

Venerdì sera, sempre a Trastevere, erano state sanzionate 15 persone all'interno sorprese a consumare ben oltre l'orario consentito. Analogo provvedimento anche nei confronti del titolare dell'attività. E se da un lato le forze dell'ordine sorvegliano la città per evitare assembramenti, dall'altra continua la lotta dei medici al virus.

Secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio, nel Lazio - al momento - sono 35.664 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.814 ricoverati, 216 in terapia intensiva e 33.634 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 191.352, i decessi 5.871 e il totale dei casi esaminati è pari a 232.887.

Dati in salita soprattutto a sud di Roma, con la provincia di Frosinone che con due comuni in zona rossa sui cinque di tutta la regione, da lunedì passerà in zona arancione, a dispetto del resto del Lazio che resterà in fascia gialla.

A renderlo noto è l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio: "E' in corso la predisposizione dell'ordinanza, a seguito della relazione epidemiologia della Asl di Frosinone e del Seresmi - Spallanzani, Servizio regionale per l'epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive. La provincia di Frosinone sarà zona arancione a partire dalle ore 00.01 di lunedì 1 marzo", si legge.