Borse di studio, Rocca: "Il commissariamento di LazioDisco finirà entro un mese"

Il commissariamento di LazioDisco finirà entro un mese. Lo ha detto il presidente della Regione, Francesco Rocca, in occasione di un incontro con una delegazione di studenti universitari che il 18 marzo avevano manifestato per chiedere il termine del commissariamento dell’ente regionale per il diritto allo studio e l’erogazione delle borse di studio a tutti gli studenti vincitori.

La risposta della Regione

Da fonti regionali si apprende che l’incontro si è svolto in un clima “sereno e costruttivo. Il presidente ha ricordato le azioni intraprese dalla Regione per garantire il diritto allo studio ribadendo l’attenzione dell’amministrazione nei confronti degli studenti. In particolare sono stati resi vincitori tutti gli idonei che hanno partecipato al bando borse di studio e sono stati aumentati i fondi per gli alloggi”. Per quanto riguarda invece LazioDisco “il commissariamento non influisce sul buon funzionamento dell’ente e in ogni caso terminerà entro un mese”. Marco Eusebio, studente e consigliere della consulta regionale LazioDisco, conferma che, durante l'incontro, Rocca “è stato molto aperto al dialogo. Dalla Regione hanno detto di comprendere quanti disagi possa causare il ritardo nell'erogazione delle borse di studio".

La questione delle borse di studio

La protesta degli studenti contro il commissariamento di LazioDisco nasce dal fatto che, secondo i manifestanti, proprio la condizione dell’ente avrebbe inciso sui ritardi nell’erogazione delle borse di studio, mettendo a rischio anche la preparazione del bando per il prossimo anno accademico. “È un fatto chiaro che il commissariamento dell'ente ha prodotto notevoli rallentamenti nell'erogazione delle borse di studio – avevano spiegato gli attivisti dell’associazione universitaria Sapienza Futura - negli scorsi anni tra dicembre e gennaio tutti gli idonei erano dichiarati vincitori. Quest'anno, invece, è arrivato marzo e migliaia di studenti non sanno ancora se riceveranno mai la borsa di studio". Alcuni attivisti dell’associazione avevano anche contestato il presidente della Regione, in occasione dell’inaugurazione di 18 nuovi macchinari al Policlinico Umberto I, l’11 marzo, accusandolo di non garantire il diritto allo studio. La Regione aveva risposto, qualche giorno dopo, nominando vincitori tutti i 5.653 studenti risultati idonei e in attesa di rientrare nella graduatoria del “Bando diritto allo studio 2023/2024”. E facendo così salire a 35mila il numero dei beneficiari della borsa di studio, con uno stanziamento complessivo di oltre 179 milioni.