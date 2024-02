Lazio-Bayern Monaco: strade chiuse e divieti di sosta in Centro. Deviati anche i bus: tutte le informazioni

Mercoledì 14 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 21:00 la Lazio sfiderà il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per il match europeo nella Capitale sarà attuato il solito piano per la mobilità con strade chiuse e divieti di sosta nei pressi del Foro Italico, e limitazioni che partiranno dal giorno della vigilia.

I divieti della vigilia

Entro le ore 07:00 di martedì 13 febbraio sarà attivo il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nelle strade limitrofe a via del Colosseo. Per la precisione le vie coinvolte da questa misura sono largo Corrado Ricci, via Cavour (tra largo Ricci e via del Cardello), via del Colosseo (tra largo Ricci e via Frangipane), la stessa via Frangipane (tra via del Colosseo e via del Cardello), via del Cardello (tra via Frangipane e via Cavour), vicolo e via del Buonconsiglio, via del Pernicone.

Queste precauzioni sono prese per garantire la sicurezza in Centro dove si trova un locale che è solitamente utilizzato come punto di ritrovo delle tifoserie straniere.

I provvedimenti del 14 febbraio

Il giorno della partita invece entro le ore 07:00 essere rimossi i veicoli da piazzale Maresciallo Giardino a via Timavo per via dell’area di parcheggio dedicata ai tifosi sul lungotevere della Vittoria.

Sempre il 14 febbraio dalle ore 08:00 saranno rimosse le auto in sosta da piazzale delle Canestre, viale Washington tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco, viale La Guardia tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre, via del Galoppatoio dall'uscita del parcheggio all'altezza di piazzale delle Canestre. Il perché è spiegato dal fatto che proprio da piazzale delle Canestre sarà attivato un punto di raccolta per i tifosi che su bus pubblici saranno scortati dalle Forze dell’Ordine allo Stadio Olimpico.