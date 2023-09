Lazio-Atletico Madrid: strade chiuse e divieti di sosta. Come raggiungere l'Olimpico

Cambia la viabilità nella Capital enei pressi del Foro Italico per la partita di Champions League fra Lazio e Atletico Madrid in programma martedì 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico.

Muoversi con mezzi privati

Per l’attesissimo incontro previsti divieti di sosta nelle strade a ridosso dello stadio, sul lungotevere della Vittoria e da piazzale Maresciallo Giardino a via Francesco Rismondo. Divieti di sosta e strade chiude dunque nell'area di Villa Borghese: piazzale delle Canestre; viale Giorgio Washington (tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco); viale Fiorello La Guardia (tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre); via del Galoppatoio, dall’uscita del parcheggio sotterraneo all’incrocio con piazzale delle Canestre.

Per raggiungere l’Olimpico si consiglia di prendere via Leone XIII-circonvallazione Clodia evitando di passare, anche a causa del cantiere di Piazza Pia in zona San Pietro/Castel Sant’Angelo. I tifosi potranno parcheggiare nelle aree dedicate a piazzale Clodio e Viale della XVII Olimpiade.

Muoversi con i mezzi pubblici

Diversi i mezzi pubblici a disposizione per raggiungere l’Olimpico per la partita. A partire dal tram 2 (Flaminio/Piazza Mancini) e le 16 linee bus che partono da diverse aree della Capitale. Eccole nello specifico:

23 (via Pincherle-piazzale Clodio),

31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio),

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento),

69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio),

89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio),

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini),

201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini),

226 (Grottarossa-piazza Mancini),

280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini),

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A),

446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini),

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina),

910 (stazione Termini-piazza Mancini),

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini),

982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

In orario notturno la zona è raggiunta dalle linee n200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini) e n201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia). La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S in partenza da piazzale Ostiense-Piramide metro B. La metro vedrà le sue ultime corse alle 23:30 (con la Metro A bus dalle ore 21:00 al posto dei treni.

Sicurezza

Visto il pericolo scontri fra tifoserie, saranno adottate misure di sicurezza ad hoc per tutelare i monumenti della zona centrale della città ed evitare di assistere nuovamente alle barbarie degli ultras che altre volte hanno danneggiata la Capitale.