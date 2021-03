Lazio in zona arancione: da domani negozi di nuovo aperti per 4 giorni, poi la Pasqua 'rossa'

Da martedì 30 marzo, Roma e Lazio saranno in zona arancione fino al 3 aprile quando tutta l'Italia, per Pasqua, si tingerà nuovamente di rosso. Per le prossime vacanze, infatti, cambierà ancora tutto. Da sabato prossimo fino al lunedì di Pasquetta (compresi), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse, come successo per Natale.

Saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Da domani, quindi, a Roma e nel Lazio saranno in vigore nuove misure e regole per arginare la diffusione del coronavirus.

Le regole in zona arancione da martedì 30 marzo

In zona arancione ci si potrà spostare nel proprio Comune, rispettando il coprifuoco che inizia alle 22 e termina alle 5. Per bar e ristoranti restano le regole di apertura dalle 5 alle 18: consegna a domicilio consentita, asporto possibile, ma divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. I musei possono rimanere aperti, sempre fino al 3 aprile.

Rimangono chiusi i cinema, i teatri, le sale scommesse, le sale da gioco, le discoteche, le sale da ballo, le sale da concerto, le palestre, le piscine, i parchi tematici, le terme, i centri benessere. I negozi sono aperti ma i centri commerciali sono chiusi nel weekend. Chiusi gli impianti sciistici fino al 15 febbraio, previa autorizzazione delle autorità regionali, in base alla situazione sanitaria.

Scuole aperte in presenza da martedì 30 marzo

Da martedì, quindi, saranno aperte anche le scuole. I cancelli si apriranno per asili, elementari e medie, attesi 470 mila giovani. La scelta è stata elaborata a seguito di un incontro avvenuto "con tutte le organizzazioni sindacali del comparto scuola che hanno concordato con l'opportunità di continuare con la Dad al 100% fino a Pasqua per gli istituti superiori. Inoltre, a partire da lunedì 29 marzo e per tutto il mese di aprile, la Regione Lazio consentirà agli studenti di effettuare i tamponi senza ricetta medica negli hub regionali", spiegano dalla Pisana.

Pasqua in zona rossa: le regole

Per Pasqua, come detto, cambierà ancora tutto. Il 3, 4 e 5 aprile si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse, come successo per Natale. Saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

In questi tre giorni sarà consentito, per una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione di amici o parenti della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone. Chi si sposta potrà comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti.