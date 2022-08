Lavori al viadotto della Magliana, per 12 giorni traffico deviato

Anas comunica che da mercoledì 24 agosto fino al 5 settembre sulla A91 Roma Fiumicino, tra il km 3 e il km 1,6 direzione Roma, sono previste opere di manutenzione straordinaria da parte del comune di Roma sul ponte e viadotto della Magliana. Pertanto in quelle date saranno chiuse le carreggiate dalle ore 21 alle ore 6.

Il traffico in transito sull'A91 nella carreggiata direzione Roma sarà deviato sull'uscita "Via della Magliana". Per canalizzare il traffico diretto verso l’Eur sarà altresì possibile immettersi sulla carreggiata esterna del Grande raccordo anulare e utilizzare l’uscita 28 "Via del Mare – Ostiense" o l’uscita numero 26 “Pontina” in direzione di Roma centro.