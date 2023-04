Partono i lavori sul viadotto dell'aeroporto: 26 mesi di traffico limitato tra Ostia e Fiumicino

Due anni e due mesi di lavori. Tanto durerà l'impegno degli operai Anas per rifare il look al viadotto dell'Aeroporto, la strada del comune di Fiumicino che collega parte del comune aeroportuale con Ostia, passando dal Ponte della Scafa. Il 18 aprile i lavori inizieranno. Il progetto di demolizione e ricostruzione sarà opera di Anas, per un investimento pari a 40 milioni di euro.

I lavori prevedono la demolizione degli impalcati e delle pile degli esistenti viadotti in calcestruzzo e la successiva ricostruzione in sede, con strutture in acciaio. Per garantire sempre la circolazione a doppio senso di marcia, i lavori riguarderanno un viadotto per volta.

I lavori

Nello specifico, i lavori di demolizione e ricostruzione sui 650 metri di sviluppo della struttura risalente agli anni '60 prevedono inizialmente la realizzazione della nuova carreggiata in direzione aeroporto, mantenendo attiva l'esistente carreggiata in direzione Ostia, con doppio senso di marcia. Successivamente verrà ribaltato il traffico sulla nuova carreggiata, consentendo i lavori sulla carreggiata in direzione Ostia.

La prima parte dei lavori

Al fine di garantire la percorribilità con doppio senso di marcia, la carreggiata in direzione Ostia sarà interessata a partire dal 18 aprile da lavori di riqualificazione del piano viabile e delle barriere di sicurezza. A esito di tali lavori che serviranno quindi per riconvertire il traffico nella carreggiata che non sarà demolita e che dureranno circa 2 mesi, si procederà alla demolizione dell'impalcato opposto in direzione aeroporto. In totale i lavori dureranno 26 mesi.

Il sindaco uscente Esterino Montino in passato aveva promesso un rafforzamento della viabilità utilizzando il corridoio C5 verso Parco Leonardo, atteso nei prossimi giorni: "In accordo con Adr si farà una rotatoria necessaria all'altezza della vecchia stazione di Porto per aprire l'ultimo tratto di corridoio C5'. C'è dunque un apporto interistituzionale che ci fa fare un grande passo avanti in tema di sicurezza e infrastrutture importanti".