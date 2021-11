Cantieri in città, nuova fase di lavori al Flaminio e in Centro: strade chiuse e bus deviati

Lavori sulla rete del gas e manutenzione stradale, si apre una nuova fase di cantieri nel quartiere Flaminio e in Centro. Cantieri che impongono modifiche alla viabilità con limitazioni alla circolazione e divieti di sosta.

Questo fine settimana segna l’avvio dei lavori sulla rete del gas in via Flaminia, tra via Fracassini e via Canina, tratto che sarà vietato al transito dei veicoli (tranne per i residenti diretti nei parcheggi interni agli edifici) dal 12 novembre e sino al 3 dicembre.

Con la limitazione di questo tratto di strada, il traffico in arrivo da via Flaminia/Ponte Milvio e da corso Francia, all’altezza di piazzale Manila sarà instradato su via Fracassini e largo Sarti. Da qui proseguirà verso il lungotevere Flaminio e da via Canina proseguirà su via Flaminia in direzione del Centro. In sintesi, via Flaminia sarà chiusa tra piazzale Manila e via Canina. Sulle stesse strade - via Canina, via Flaminia e via Chiaradia - e nell’area dei lavori saranno in vigore anche divieti di sosta.

In Centro, su via del Tritone, mercoledì sono stati riattivati i percorsi delle linee bus 52, 53,62, 63, 71, 80, 83, 85, 117, 160, 492, n5, n46, n90 e n543 e sono state riaperte le fermate 70282 e 81659 dopo la conclusione dei lavori sulla carreggiata da largo del Tritone verso via del Corso.

Ora il cantiere riparte in direzione opposta, da largo del Tritone salendo verso piazza Barberini. Sul versante della viabilità, è vietata la sosta in via del Tritone sul lato destro, dallo slargo sino a via dei Serviti, è chiusa la semicarreggiata e il marciapiede da largo del Tritone a via del Boccaccio ed è sospesa la corsia riservata.

Per i pedoni è stato realizzato un percorso protetto a ridosso dell’area di cantiere. In via dei Serviti, la strada è chiusa da via degli Avignonesi a via del Tritone, mentre in via del Traforo il transito e la sosta sono vietate sulla corsia laterale da via dei Serviti verso largo del Tritone. Nello stesso tratto è sospesa anche la preferenziale. Non ci sono, al momento, deviazioni bus.