Sbloccati i lavori degli svincoli del raccordo su via del Mare e via Ostiense: si inizia a marzo

A marzo 2023 Anas avvierà i lavori relativi al progetto di manutenzioni degli svincoli del Gra e delle collegate arterie di Via del Mare e Via Ostiense. Ad annunciarlo è stato il deputato di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti dopo la conferma arrivata da Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastratture e Trasporti.

Il programma prevede 150 giorni di lavori (prevalentemente in notturna per non creare disagi ai cittadini) per un costo totale di circa 4 milioni di euro. Un investimento importante di Anas che negli ultimi due anni ha eseguito lavori di rifacimento della pavimentazione ridotta in cattive condizioni su 3 delle 4 rampe oltre alla manutenzione di opere in verde.

Nel dettaglio da marzo sono previsti ben 68 interventi di messa in sicurezza e di manutenzione delle strade metropolitane. In questi rientrano gli interventi di riqualificazione dell'intero svincolo della via Ostiense dal km 5+838 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339, e della via del Mare dal km 5+910 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339. Dell'ampio piano di lavoro fanno parte la sistemazione della sovrastruttura stradale, la sostituzione dei giunti di dilatazione sulle rampe da e per il Gra, la sostituzione delle barriere guardrail deteriorate, la riattivazione dell’impianto di illuminazione della zona di svincolo e le attività di potatura e manutenzione del verde.

Soddisfazione da parte di Ciocchetti che ha ringraziato Bignami della sollecitazione ad Anas. Queste le parole del deputato Fdi: "Ringrazio il viceministro alle Infrastruttere e Trasporti. Finalmente una buona notizia per i tantissimi automobilisti che percorrono queste arterie molto trafficate".