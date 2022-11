Via ai cantieri del Superbonus nei lotti Ater: i quartieri coinvolti

Ristrutturazione ed efficientamento energetico per i lotti popolari di sei quartieri a Roma. E' la buona notizia che arriva in queste ore da Ater Roma - per quanto attualmente commissaria dopo lo scioglimento del consiglio d'amministrazione determinato il 9 novembre dalla Regione - in seguito alla determinazione direttoriale di agosto firmata dal direttore generale Luigi Manuelli. I lavori saranno possibili grazie al Superbonus 110% e interesseranno Lamaro, Primavalle, Acilia, Quarticciolo, Trullo e Cinquina.

Gli interventi di Ater con il Superbonus 110% nei quartieri popolari

Si tratta di interventi annunciati già a maggio scorso, grazie ai quali l'azienda territoriale di edilizia residenziale potrà dotare i suoi stabili di cappotti termici e pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda, oltre che di nuove caldaie, infissi e porte di ingresso per gli alloggi. Tutti interventi che contribuiscono all' "upgrade" della categoria energetica di un palazzo. In totale l'appalto si divide in 6 gruppi (lotti) e nello specifico la determinazione di agosto prevede che partano i cantieri per il Quadraro/Lamaro (lotto 4 dell'appalto, via Palmiro Togliatti 108, la ditta è la RTP Studio Artea), Primavalle (lotto 1, due interventi sui lotti 18/19/29 delle palazzine popolari, ditta RTI Prelios Integra), La Rustica (sempre RTP Studio Artea), Borgo del Trullo e Quarticciolo (lotto 6 dell'appalto, ditta RTP ETS), Cinquina (lotto 1 dell'appalto, ditta ATP Engeko), Acilia (lotto 5 dell'appalto, interventi sui lotti popolari L e L1, ditta RTP Alcotec).

Unione Inquilini: "Soddisfatti, ma mancano gli ascensori"

"Un primo passo importante - commenano da Unione Inquilini - che ci spinge a continuare nella direzione delle lotte portate avanti dal coordinamento dei lotti Ater. Purtroppo non possiamo parlare di una vittoria, infatti i progetti di Ater non coprono i 12.000 alloggi annunciati che erano già insufficienti e spesso gli interventi più urgenti, come per esempio gli ascensori, non sono previsti". Interventi sugli ascensori che sarebbero possibili, sfruttando il Superbonus 110%, qualora si rispettassero una serie di norme come per esempio quella per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il 20 novembre assemblea dei lotti a Lamaro

"Ora, preso atto con soddisfazione che la pressione esercitata da Unione Inquilini e coordinamento dei comitati ha portato a incidere - continua il sindacato romano - , non intendiamo fermarci, perché i lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico devono interessare l'intero patrimonio di case popolari di Comune di Roma e Ater. Per questo nei quartieri stanno partendo le assemblee: a Lamaro (dove a via Palmiro Togliatti 108 partirà il cantiere del lotto 4 dell'appalto, ndr) domenica 20 novembre partirà la prima assemblea di quartiere per organizzare le lotte, le vertenze e restituire dignità alle famiglie da troppi anni in attesa di quegli interventi necessari a ripristinare il diritto all'abitare".