Lavori sulla linea 3 e 8: per una settimana tram sostituiti dai bus in serata

Lavori sui binari della linea del tram 3 e 8. Da lunedì 4 ottobre e fino a venerdì 8 ottobre, dalle ore 21.00 alle ore 04.00 del giorno successivo la linea tram 3 sostituita da bus piazza di Porta San Paolo <-> Stazione Trastevere, linea tram 8 sostituita da bus intera tratta.

In strada la Linea 3NAV a partire dalle ore 20.25 al termine del servizio. In direzione Stazione Trastevere: dal capolinea provvisorio di piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata (corsia tram), piazzale dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via G. Induno, viale Trastevere (corsia tram) fino all’ altezza di viale Glorioso, viale Trastevere (corsia laterale), stazione Trastevere; in direzione piazzale Ostiense: dalla stazione Trastevere, viale Trastevere (corsia tram), via G. Induno, via di Porta Portese, piazza di Porta Portese (corsia tram), Ponte Sublicio, piazza dell’Emporio, via Marmorata (corsia tram), via R. Persichetti, piazzale Ostiense.

Operativa anche la Linea 8BUS dalle ore 18.55 al termine del servizio con circolare Casaletto-piazza Venezia-Casaletto: dalla circonvallazione Gianicolense altezza Casaletto e fino all'altezza di piazza San Giovanni di Dio, transito fuori corsia tramviaria, immissione in corsia tramviaria Circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere (corsia tram) fino all'altezza di piazza G. Belli, Ponte Garibaldi, via Arenula (corsia laterale), via Florida (corsia laterale), via delle Botteghe Oscure, piazza dell’Ara Coeli (dopo fermata S. Venanzio effettua fermata per discesa e salita passeggeri), piazza Venezia, via del Plebiscito, Corso Vittorio Emanuele II, largo di Torre Argentina, immissione corsia tramviaria di via Arenula, poi da Ponte Garibaldi transita fuori corsia tramviaria, viale Trastevere (corsia laterale) fino a Casaletto.



Inoltre, le linee bus 23-30-75-280-716-718-719-775-n3d-n3s-n716-nME, dalle ore 21.00, vengono instradate sulla corsia promiscua.