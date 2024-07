Lavori su via Cristoforo Colombo, previste chiusure e modifiche alla viabilità

Carreggiate ridotte e chiusure di alcuni tratti lungo le carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo, tra il cavalcavia di via Cilicia e l'intersezione con la Laurentina. Per consentire la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione da parte di Anas da oggi, giovedì 18 luglio, fino al 10 agosto, la viabilità lungo la strada che collega Roma con il litorale è stata modificata.

Lavori lungo la via Cristoforo Colombo

Sono in corso i lavori a cura di Anas per completare gli interventi di manutenzione della strada sia con il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale sia con lo sfalcio, la pulizia delle banchine e la messa in quota di chiusini e caditoie.

Lavori notturni

I lavori sono in programma sino al prossimo 10 agosto: l'intervento di rinnovo della pavimentazione stradale si svolge solo dalle 21 alle 6. I lavori di sfalcio, pulizia banchine, messa in quota di chiusini e caditoie, nonché il rifacimento della segnaletica orizzontale sono effettuati sia di notte dalle 21 alle 6 sia di giorno dalle 7 alle 18.

Modifiche alla viabilità

La viabilità è regolata con una riduzione delle carreggiate centrali nei due sensi di marcia e lo spostamento della circolazione sulle corsie transitabili. Possibili chiusure, tuttavia, potrebbero verificarsi su alcuni tratti durante le lavorazioni. Il limite di velocità in corrispondenza dell'area di cantiere è di 30 chilometri orari.