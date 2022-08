Sicurezza stradale, chiusure notturne svincoli su Roma Fiumicino e Raccordo anulare

Prosegue l’installazione dei sistemi tecnologici lungo l’autostrada A91 “Roma Fiumicino”, con interventi esclusivamente in orario notturno compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

Le date da segnare sul calendario sono quelle comprese tra lunedì 29 e mercoledì 31 agosto. E' quello il periodo durante il quale, in orario notturno, lungo l’autostrada A91 sarà interdetta al traffico la rampa di immissione di Parco de' Medici.

Analoghe date e stessi orari limiteranno anche la percorrenza del GRA. Quindi sempre per consentire la realizzazione degli impianti tecnologici, tra il 29 ed il 31 agosto restano interdetta anche l'uscita 30 “Roma Centro Magliana EUR” del Grande Raccordo Anulare. In questo caso la limitazione vale sia per la carreggiata esterna che per quella interna.