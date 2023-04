I lavori sulla Cassia Veientana proseguono anche in orario diurno: tutte le informazioni

Continueranno anche in orario diurno i lavori riguardanti la sostituzione delle barriere bordo ponte della statale 2 Bis “Cassia Veientana” per innalzare i livelli di sicurezza dell'arteria soggetto a grande flusso di traffico in entrata e in uscita da Roma.

Da martedì 11 aprile 2023 i lavori non si svolgeranno più solo in notturna ma anche in orario diurno e nello specifico riguarderanno le rampe di ingresso del Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna e le rampe di uscita in carreggiata esterna.

Per l’intervento in orario diurno è prevista l’installazione per un tratto di 500 metri di un cantiere fisso che causerà il restringimento di carreggiata, garantendo la circolazione sulla corsia non interessata dai lavori.