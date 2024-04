Come saranno le stazioni della metro A dopo i lavori

"Parte il restyling delle stazioni, che sono abbastanza fatiscenti e molto vecchie e che noi rifacciamo completamente". Con queste parole, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato una nuova, imminente, stagione di chiusure sulla metro A.

Il restyling delle stazioni

Gualtieri ha promesso di restituire ai romani, stazioni “molto belle”, completando anche la sostituzione dei binari e facendo un “ulteriore salto di qualità sugli impianti di traslazione”. Il restyling riguarderà, in una prima fase, le stazioni di Spagna, Ottaviano e Cipro. Nella prima, che conta in media 14 milioni di passaggi l’anno, è prevista l’installazione di una parete verde all’ingresso di vicolo del Bottino. Un bosco verticale che servirà non solo a migliorare l’aspetto della facciata, ma anche a “mitigare la concentrazione di particolato atmosferico (PM10) – fa sapere l’Atac -. Le specie arboree impiegate garantiscono un’elevata capacità antismog e di assorbimento delle polveri presenti nell’atmosfera”. L’area sarà dotata anche di un impianto d’irrigazione integrato, regolato secondo le reali necessità, al fine di assicurare la bagnatura della parete verde. Lungo il corridoio che da vicolo del Bottino porta ai binari, inoltre, sarà realizzato un controsoffitto specchiato “per amplificare gli spazi di percorrenza di ingresso, riflettere la luce e restituire una migliore sensazione immersiva”. Cambierà aspetto anche il mezzanino, grazie a un progetto illuminotecnico con luci led Rgb (rosse, verdi e blu), che accenderanno l’ambiente. Sarà anche possibile programmare i colori in base a una determinata occasione o periodo dell’anno. Un esempio classico? Il Natale: un render dell’Atac mostra la stazione illuminata di rosso, con un albero decorato e un Babbo Natale con tanto di sacca con i regali.

Nuovi arredi e un “bianco dinamico”

Nelle stazioni di Spagna, Ottaviano e Cipro è previsto anche un sistema di illuminazione del tipo “bianco dinamico”, scelto perché, spiega Atac “simula la luce naturale del giorno e si adatta alle esigenze personali dei viaggiatori e ambientali. Il sistema è in grado di riprodurre i livelli di colore della luce solare durante l’intera giornata, come ad esempio una luce più calda al mattino e una luce più fredda a mezzogiorno”. I vantaggi sono: un maggiore confort ambientale per i viaggiatori e un più adeguato livello di compatibilità tra la luce naturale e artificiale anche in base alle differenti fasce orarie e condizioni atmosferiche. Il progetto prevede, inoltre, il re-design del sistema segnaletico delle stazioni, con un nuovo layout in grado di trasmettere le informazioni ai viaggiatori in modo più chiaro e organizzato. Ci saranno, inoltre, nuovi arredi con forme ergonomiche e saranno sostituiti i cestini, i portagiornali e le sedute.

Una pavimentazione “all’avanguardia”

A reggere il traffico continuo e costante nelle stazioni (18 milioni di passaggi annui a Ottaviano e 7,5 a Cipro) sarà una pavimentazione all’avanguardia, realizzata con moduli in Pvc (Polivinilcloruro) con texture, colori e dimensioni personalizzabili. “Il sistema di pavimentazione – sottolinea Atac - dimostra un’eccellente adesione e un’ottima resistenza all’usura considerato il traffico continuo di flussi di persone e mezzi pesanti”. La nuova pavimentazione permetterà anche una maggiore capacità di deflusso delle particelle d’acqua, rendendo la superficie più resistente allo scivolamento e più semplice da pulire e asciugare. Anche per le altre stazioni della metro A sarà adottato lo stesso piano.

I fondi

Con lo stanziamento di 55 milioni di euro di fondi Giubileo, è stato pianificato un restyling profondo che porterà ad avere tutte le 27 stazioni della linea A completamente rinnovate. In parte con lo strumento del project hinancing e in parte attraverso la gestione diretta di Atac.