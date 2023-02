Lavori per la stazione Pigneto: weekend di modifiche e limitazioni ai treni

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria del Pigneto, che entro il Giubileo - nelle intenzioni e nelle promesse del sindaco Gualtieri - verrà collegata con la metro C. E gli interventi, entrando nel vivo, iniziano ad avere ripercussioni anche sulla circolazione dei treni.

Ferrovie dello Stato ha annunciato, in proposito, che tra sabato e domenica verranno seguiti interventi del valore di 7,5 milioni di euro sulla linea tra Roma Tiburtina e Roma Tuscolana, con conseguenti modifiche alla circolazione dei treni dalle ore 23:30 di sabato 11 febbraio alle ore 23:30 di domenica 12 febbraio 2023.

Lavori per la stazione Pigneto: metro e bus in sostituzione

Le modifiche riguardano i treni della FL1 (Orte – Fiumicino) e FL3 (Roma – Viterbo), con limitazioni dei servizi nelle stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense. I passeggeri provenienti da Orte/Fara Sabina e diretti a Fiumicino Aeroporto verranno invitati a scendere nella stazione di Roma Tiburtina e a utilizzare la linea B della metropolitana per raggiungere la stazione di Roma Ostiense (Piramide) dove proseguiranno il viaggio in treno. Così come nella direzione contraria, i viaggiatori utilizzeranno la metropolitana da Roma Ostiense (Piramide) a Roma Tiburtina per poi continuare in treno.

Sulla linea FL3 Roma – Cesano/Viterbo i treni saranno limitati a Roma Ostiense. I treni regionali della FL5 Roma-Pisa effettueranno la fermata a Roma Tuscolana e, in alcuni casi, subiranno variazioni di orario.

Nelle ore in cui il servizio della metropolitana è sospeso, i collegamenti saranno garantiti con bus che fermeranno nei piazzali di stazione o in punti opportunamente segnalati. I viaggiatori potranno usufruire del servizio sostituivo e accedere gratuitamente alla metro esibendo il titolo di viaggio ferroviario valido per la tratta interrotta.