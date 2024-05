Lavori alle stazioni: modifiche alla circolazione ferroviaria il 12, 14, 17 e 19 maggio 2024

Nelle stazioni di Orte, Tiburtina e Termini sono previsti dei lavori di manutenzione che comporteranno delle modifiche alla circolazione ferroviaria nelle giornate del 12, 14 , 17 e 19 maggio.

Saranno interessati ai cambi di percorso e orario sia i treni regionali che quelli dell’Alta Velocità. Ecco nel dettaglio tutte le variazioni.

Domenica 12 maggio:

Potranno subire modifiche d’orario alcuni treni Frecciarossa tra Taranto, Roma, Milano e Torino, tra Reggio Calabria, Salerno, Napoli, Roma e Milano, tra Sibari e Bolzano, tra Roma e Brescia e tra Napoli, Salerno, Torino e Venezia. Alcuni treni Regionali e Regionali Veloci delle linee Firenze – Roma e Fiumicino Aeroporto – Orte, possono subire modifiche di orario, limitazioni e/o variazioni di percorso. Per limitare i disagi sarà previsto un servizio con bus fra le stazioni di Poggio Mirteto/Fara Sabina e Roma Tiburtina e tra Orte e Roma Termini;

Martedì 14 maggio:

Variazioni d’orario e percorso per alcuni treni Regionali delle linee Napoli – Roma via Formia e Roma – Nettuno;

Sabato 17 maggio:

Possibili disagi per i viaggiatori su treni Regionali e Regionali Veloci delle linee Roma – Terni – Foligno – Perugia e Roma – Fabriano. Previsto servizio con bus fra le stazioni di Terni, Orte, Roma Tiburtina e Roma Termini.

Lunedì 19 maggio:

Acuni treni della linea Roma – Cassino, Roma – Napoli, Roma – Nettuno e Roma - Avezzano subiranno variazioni di orario o di percorso.

A causa di questi problemi alla circolazione, Trenitalia fa sapere ai viaggiatori che i tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e che i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si ricorda che sopra gli autobus non sarà possibile trasportare bici e animali di grossa taglia eccezion fatta per i cani guida per non vedenti.