Monterotondo, chiuso il sottopasso via Turati-via Nomentana: tutti i percorsi alternativi

A Monterotondo dalle 07:30 di martedì 8 alle 18:00 di venerdì 11 agosto resterà chiuso al traffico il sottopasso ferroviario di via Turati-Via Nomentana.

La chiusura si deve ai lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno le griglie di scolo presenti all’interno del sottopasso. Nello specifico sono previsti l’ammodernamento del fondo in cemento e la completa sostituzione delle griglie in ghisa. Per recare meno disagio ai cittadini e agevolare la circolazione saranno posizionati cartelli di avviso in concomitanza della rotatoria di via F. Turati-via dell’Aeronautica-via N. Iotti, all’intersezione di via Nomentana-via Salaria, all'intersezione di via Salaria-via L. Da Vinci e all’intersezione di via Papa Giovanni XIII-via Col di Lana.

Diverse le alternative proposte per non recare disagi alla circolazione cittadina: