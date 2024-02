Per tre weekend i treni sulla Roma Firenze saranno più lenti

Week end difficile per i pendolari del Lazio. Nei giorni 24-25 febbraio, 9-10 marzo e 23-24 marzo, a seguito di lavori infrastrutturali sulla linea Roma-Firenze, i treni regionali, Intercity e Alta Velocità subiranno alcune modifiche alla circolazione, con allungamenti dei tempi di viaggio e deviazioni di percorso.

Durata dei lavori

I lavori dureranno 24 ore, dalle ore 14:20 del sabato alle 14:20 della domenica, e potranno determinare per Frecce, Intercity, Eurocity e Euronight aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti. Il viaggio sui treni regionali potrà durare fino a 60 minuti in più e sono previste cancellazioni o limitazioni di percorso a Orte, Fara Sabina, Roma Tiburtina o Roma Ostiense.

Lavori alla stazione Torricola

Non ci saranno solo lavori sui binari. Dalle 22:00 di sabato 24 febbraio alle 06:00 di domenica 25 ci saranno ulteriori modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee regionali FL7 (Roma-Formia/Napoli) e FL8 (Roma-Nettuno). Per consentire i lavori di upgrade tecnologico alla stazione di Torricola la circolazione sarà interrotta tra Roma e Latina e Roma e Nettuno dalle ore 22.00 di sabato 24 fino alle ore 6.00 di domenica 25 febbraio. Per questa ragione alcuni treni della linea FL7 verranno cancellati tra Roma Termini e Latina e alcuni treni della linea FL8 per l’intera tratta.

Sulla linea FL7, dove il servizio tra Latina-Formia/ Napoli e viceversa è garantito con il treno, per le corse cancellate è prevista una rimodulazione del servizio che sarà effettuato sia con bus no stop Roma – Latina – Formia sia con bus che effettuano tutte le fermate intermedie. Sulla linea FL8 sono invece previsti bus che effettuano tutte le fermate.

Treni a lunga percorrenza

Subiranno modifiche di percorso anche alcuni treni a lunga percorrenza: il treno Intercity 560 Reggio Calabria – Roma Termini e i treni Intercity Notte Salerno - Torino subiranno variazioni di percorso con la cancellazione di fermate o sostituzione con bus. La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.