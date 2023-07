Gli uffici del dipartimento non sono a norma, approvata la ristrutturazione

Approvato l'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio di viale Manzoni 16 che ospita gli uffici del dipartimento e dell'assessorato alle politiche sociali di Roma Capitale. La giunta ha deliberato anche la cifra da investire che sarà pari a 2.232.000 euro.

Lo scopo degli interventi è quello di adeguare gli impianti e ripensare l'organizzazione funzionale dell'edificio per renderlo conforme alle norme di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro. Verrà totalmente revisionato e trasformato il layout degli uffici per implementare le postazioni, realizzando nuove sale riunioni e spazi per i colloqui a uso degli assistenti sociali.

Inoltre, al secondo piano interrato verrà riqualificato tutto l'archivio dipartimentale, adeguandolo negli spazi e nella dotazione impiantistica. I corpi scala verranno compartimentati e su ogni piano saranno realizzati degli spazi per l'esposizione di opere d'arte realizzate dai beneficiari dei servizi.

“L'occasione - spiega l’assessora alle politiche sociali e alla salute Barbara Funari - è stata colta anche per riqualificare e restituire dignità a un edificio che negli ultimi dieci anni ha subito un incremento notevole dei servizi assegnati, senza mai poter adeguare gli spazi alle nuove funzioni e attività svolte all'interno. Anche l'atrio sarà completamente riqualificato per offrire al pubblico un’accoglienza più dignitosa e in sicurezza. Lavori fondamentali per la ‘cura’ degli spazi del sociale e per questo ringrazio il direttore del dipartimento Michela Micheli e l’architetto Stefano Leonardi per il fattivo contributo nell’approvazione del progetto definitivo”.