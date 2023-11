Eur, ripristinato il parapetto della scalinata distrutto da un'auto

A distanza di un anno e mezzo, è stata riaperta al passaggio pedonale la scalinata che da viale America conduce all'area di parcheggio di piazza Terracini, proprio alla fermata metro B Eur Palasport. A maggio 2022, infatti, nel cuore della notte un giovane romano di 25 anni, in compagnia di una cittadina slovacca di 24, aveva perso il controllo della Toyota Rav sulla quale erano a bordo, sfondando il parapetto e precipitando di sotto.

Riaperta la scalinata della metro B Eur Palasport

L'incidente, avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 maggio dell'anno scorso, aveva causato l'impraticabilità del transito. E così Roma Capitale è intervenuta, tramite il dipartimento Csimu, per ricostruire il tratto danneggiato. E' stata riparata la scalinata con la ricostruzione del muro, grazie a nuove lastre in marmo rifissate e ancorate e con la sostituzione di 40 griglie pedonali danneggiate dai mezzi pesanti che avevano l'abitudine di salire sul marciapiede.

Nuovi dissuasori per impedire la sosta illegale dei mezzi

Da quanto fa sapere l'assessorato ai lavori pubblici, sono stati posizionati 11 dissuasori proprio per impedire la salita dei mezzi sui marciapiedi, sono stati installati nuovi mancorrenti per il transito pedonale ed effettuata la pulizia della scala dal verde infestante, dai rifiuti accumulati in questi mesi di abbandono e rimosse le scritte sulle lastre di travertino. Il Comune ha investito 40mila euro e i lavori hanno richiesto 15 giorni di tempo. Per l'occasione, il Csimu ha pulito le caditoie su viale America e viale Europa, nel tratto da via Tupini a via dell'Arte.

Segnalini: "Nuove griglie più sicure"

“Abbiamo ripristinato una situazione che di fatto interdiva ai pedoni l’accesso diretto alla metro – commenta l’assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini -. Oltre a riparare i danni dovuti all’incidente, abbiamo sostituito tutte le griglie che, a causa di soste illecite, erano pericolanti. Al di sotto si trova un parcheggio, a circa 10 metri di profondità, e le griglie dovevano essere messe in completa sicurezza. Sono state anche svolte operazioni di pulizia, per lo stato di incuria in cui ormai versava la tratta”.