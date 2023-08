Lavori di pulizia nel tunnel della Nuova Circonvallazione Interna

Proseguono i lavori di pulizia da parte del Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Csimu) nella Nuova Circonvallazione Interna (NCI).

Gli interventi previsti sono il lavaggio delle parti tramite idrojet e la pulizia delle uscite di sicurezza e delle zone laterali alla piattaforma stradale. Il lavoro conta del sostegno di Ama.

Il lavoro di pulizia, che si sta svolgendo in orario notturno per non creare disagi alla circolazione, terminerà il 4 agosto mentre a settembre sarà completato il rinnovamento dell'asfalto.

Queste le parole dell'assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini: "“Il Dipartimento dell’assessorato, sta svolgendo un grande lavoro nella galleria NCI, prima coordinando il precedente intervento di riqualificazione della pavimentazione eseguito da Anas con i fondi giubilari, e ora gestendo insieme ad Ama una pulizia profonda. Purtroppo, la galleria era piena di rifiuti di ogni genere e non veniva pulita da decenni. Le lavorazioni vengono eseguite in orario notturno, per non impattare sulla circolazione e restituire alla città un tratto di strada in eccellenti condizioni non solo strutturali, ma anche igieniche. Un enorme grazie al Csimu e ad Ama per questo lavoro importante e di qualità”.