Lungotevere in Sassia, 10 giorni di chiusure stradali per il restyling del sottopasso

Dieci giorni di lavori per dare un nuovo volto al sottopasso di Lungotevere in Sassia, vicino a Castel Sant'Angelo. Il dipartimento Csimu alle 21 di lunedì 20 marzo e fino al 29 porterà avanti un restyling completo allo scopo di aumentare sicurezza e decoro e migliorare la viabilità.

Lavori di manutenzione ordinaria sul lungotevere in Sassia

La manutenzione ordinaria programmata dallo Csimu nel tratto di Lungotevere in Sassia che coincide con il sottopasso ha inizio nella serata del 20 marzo, con gli operai che si daranno da fare prevalentemente in orario notturno e in un weekend in cui è prevista la domenica ecologica, così dal ridurre al minimo l'impatto sul traffico cittadino. L’obiettivo del Campidoglio è quello di restituire alla città la galleria completamente riqualificata in vista della Pasqua e del prossimo Giubileo del 2025. Sarà invece Ama a occuparsi della pulizia profonda della tratta che sarà eseguita a inizio lavori.

Sottopasso chiuso: date e orari

La tabella di marcia prevede la chiusura del sottopasso dalle 21 alle 6 nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 marzo, poi una chiusura di 48 ore nel fine settimana del 25 e 26 marzo, necessaria per la tipologia di lavori da effettuare, coè opere in cemento che devono asciugarsi e non possono essere calpestate. Possibile un'ulteriore chiusura dalle 21 alle 6 nei giorni 27 e 28 marzo, con riapertura definitiva lunedì 29 marzo.

Cosa prevedono i lavori

Nel complesso i lavori prevedono il rifacimento dell'asfalto e delle griglie di scolo delle acque, nuova segnaletica illuminata a led, installazione di attenuatore d'urto in corrispondenza della cuspide nel bivio tra le due gallerie, idrolavaggio delle pareti (travertino e cemento armato), posizionamento di speciali delineatori luminosi lungo i marciapiedi per migliorare la visibilità. La ditta incaricata utilizzerà materiali innovativi per la pavimentazione del manto stradale e una speciale vernica perlinata per aumentare la rifrazione della luce e rendere ancor pi visibile la segnaletica orizzontale.

Segnalini: "Restyling atteso da 10 anni"

“Il cantiere che inizierà questa sera fa da apripista ai prossimi lavori che interesseranno Piazza Pia - fa sapere l'assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini -. La galleria è coperta da due centimetri di smog e necessita di un intervento di pulizia che si traduce in una vera e propria messa in sicurezza a cui si associa la segnaletica a led e l’installazione di dispositivi di protezione in caso di incidente. È un restyling che i romani stavano aspettando da 10 anni e che nel giro di dieci giorni sarà concluso. In vista del Giubileo, con il sindaco Gualtieri, stiamo accelerando su tutti i progetti per rendere le nostre strade soprattutto più sicure”.