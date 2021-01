Pontina: nuovo impianto di illuminazione lungo la strada statale

Nuovo impianto di illuminazione sulla via Pontina. Continua l'attività di ammodernamento degli impianti tecnologici, avviata da Anas sulla Strada Statale 148. A partire dalla sera del 20 gennaio sarà messo in funzione il nuovo impianto di illuminazione su un tratto di circa 2 km della statale 148 Pontina dall’innesto con il Grande Raccordo Anulare in direzione Roma Centro, precisamente tra i km 10,660 e il 12,900, in entrambe le direzioni.



I lavori, avviati lo scorso 20 luglio, hanno riguardato il completo rifacimento delle linee elettriche, in disuso da diversi anni, con cavi in alluminio - materiale con analoghe prestazioni rispetto al rame ma meno appetibile sul mercato - e l`impiego di tecnologie e sistemi antifurto/antieffrazione.

Sono stati installati nuovi corpi illuminanti Led di ultima generazione che comportano un risparmio energetico di circa il 50% e, tramite un sistema di telecontrollo, il flusso luminoso di ciascun singolo elemento può essere regolato in funzione delle condizioni ambientali.

Sono stati utilizzati, inoltre, dei pali di colore verde al fine di ridurre l’impatto ambientale lungo l’importante arteria stradale. Per contenere i disagi al traffico, i lavori si sono svolti prevalentemente in orario notturno per un costo complessivo di circa 700.000 euro.