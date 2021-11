Atac riapre (solo virtualmente) metro Policlinico: il video in cui spiega i lavori

Lavori in corso alla fermata metro Policlinico, con tanto di racconto video di Atac dai canali ufficiali per permettere agli utenti di capire cosa succede dentro la stazione della metro B da quasi un anno. Tra operai al lavoro, caschetti e informazioni di servizio condivise direttamente dai vertici di Atac, manca però un’informazione saliente, su cui i pendolari non accettano più scuse: quando riaprirà finalmente la fermata metro.

“L’attesa della riapertura è essa stessa la riapertura”, è uno dei commenti sotto il video di Atac. Chiusa infatti da quasi un anno, il 29 novembre 2020, a oggi la stazione metro Policlinico è ancora blindata nonostante, come già raccontammo su Roma Today, il 18 settembre l’azienda di trasporti sosteneva i lavori fossero ormai agli sgoccioli.

“I lavori procedono alacremente”, si evince oggi dal video tramite Stefano Pisani, dirigente responsabile della gestione infrastrutture, immobili e impianti per Atac Spa, tra i volti che compaiono nel video. Fino a quando, ancora non è dato sapere però, così nel frattempo Atac regala agli utenti immagini sui materiali edili e sugli addetti ai lavori.

Interventi a fermata metro Policlinico

“Oltre al montaggio delle nuove scale mobili e degli ascensori, in collaborazione con Acea, sono stati realizzati degli interventi per l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua che hanno reso necessaria anche la completa sostituzione della pavimentazione di stazione” – ripercorre Atac – “Problematiche che non era possibile rilevare prima della rimozione delle vecchie strutture e che hanno contribuito al prolungamento dei lavori”

Lavori che Giovanni Mottura, amministratore unico Atac Spa, promette “cambieranno veramente il volto della stazione”, aumentando le aspettative degli utenti e senza dar loro, ancora, soddisfazione sulla riapertura.