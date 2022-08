Via di Torre Argentina chiude per lavori: deviate 20 linee bus

Strade chiuse e bus deviati in Centro Storico. Dalle 6 di oggi, lunedì 1 agosto, per lavori di sostituzione dei binari in via Florida, verrà chiusa al traffico via di Torre Argentina in direzione di via Florida, per i veicoli provenienti da corso Vittorio Emanuele II. Deviazioni per le linee 8Nav, 30, 40, 46, 62, 64, 70, 81, 87, 492, 628, 916, C3, 190F, n46, n70, n98, n201, n904 e n913. Il cantiere è in programma fino al 28 agosto.

Come spiegano da Roma Mobilità, i bus saranno deviati verso piazza del Gesù e via dell'Ara Coeli in direzione di piazza Venezia. Per quanto riguarda la linea 8Bus, in arrivo da Casaletto, partendo a via di San Venanzio proseguirà per via del Teatro Marcello, via del Foro Olitoriio, lungotevere de’Cenci e Ponte Garibaldi.