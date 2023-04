Cassia bis, torna l'incubo traffico: per 40 giorni carreggiata ridotta

Lavori di messa in sicurezza per la Cassia bis. Da martedì 11 aprile gli interventi programmati da Anas per la sostituzione delle barriere bordo ponte della statale interesseranno le rampe di ingresso del Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna e le rampe di uscita in carreggiata esterna. Le attività, come comunica la società del Gruppo FS Italiane, "saranno svolte in orario diurno". Almeno una parte.

Lavori sulla Cassia bis

"L’intervento - spiega Anas - consiste nella sostituzione delle barriere di sicurezza ed ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. I lavori prevederanno l’istallazione di un cantiere fisso, per un tratto di soli 500 metri, per il quale si renderà necessario il restringimento di carreggiata, garantendo il transito della circolazione sulla corsia non interessata dai lavori”.

“A seguito delle interlocuzioni tra il Municipio XV e Anas che il settembre scorso avevano portato alla sospensione di alcuni dei lavori, nelle settimane scorse la Prefettura ha convocato un Tavolo di lavoro in cui si è stabilito che la maggior parte degli interventi, si svolgeranno in orario notturno” - ha fatto sapere il presidente del Quindicesimo, Daniele Torquati. “Su 5.320 metri di strada, sarà necessario intervenire in orario diurno in 682 metri lineari. Purtroppo su questi tratti è impossibile l’intervento notturno, e sarà quindi necessaria la riduzione di carreggiata o la chiusura di una delle corsie”.

Cassia bis: i tratti interessati dai lavori

In particolare i primi tre cantieri interesseranno: la rampa di ingresso Cassia Bis direzione Viterbo da GRA carreggiata esterna: lavori su 300 metri per circa 40 giorni; rampa di ingresso al GRA carreggiata interna da Cassia Bis: lavori su 40 metri per circa 20 giorni; rampa di ingresso Cassia Bis dir. Viterbo da GRA carreggiata interna: lavori su 160 metri per circa 20 giorni.