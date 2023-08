Lavori sui binari all'Esquilino: linee bus deviate

Lavori sulla linea tranviaria all'Esquilino. Da domani, lunedì 14 agosto, i cantieri interesseranno viale Carlo Felice e via Emanuele Filiberto. Su viale Carlo Felice saranno chiuse la corsia tranviaria e la corsia laterale, direzione San Giovanni, tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto. Su via Emanuele Filiberto, invece, sarà chiuso il tratto, e verso, da viale Carlo Felice a via Umberto Biancamano. Saranno deviate le linee bus 3NAV, 51, 360, 590, MA, MA15, nMA e n3d.