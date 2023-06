Lavori sui binari, dal 3 luglio cinque linee tranviarie sostituite dagli autobus

Sono cinque le linee tranviarie che, nei prossimi giorni, verranno temporaneamente sostituite dalle corse degli autobus.

Atac ha infatti pianificato la sostituzione di circa 100 metri di binario sotto il cavalcavia ferroviario di via Prenestina. L'intervento si svolgerà fra il 3 e l'8 luglio, e poiché il tratto di binario interessato viene utilizzato sia come itinerario di linea che come percorso di istradamento verso i depositi e i capolinea, sarà necessario sospendere l'intera rete tram per tutta la durata dei lavori.

Le operazioni che prendono avvio con questo cantiere, anticipano gli interventi programmati di riqualificazione della rete tranviaria per riportare la velocità della tratta a quella di progetto. Per effetto dei lavori sui binari le linee 2, 3, 5, 14 e 19 dei tram saranno sostituite con autobus dalla mattina del 3 luglio alla fine del servizio dell'8 luglio.

Il servizio tram verrà riattivato a partire da inizio servizio del 9 luglio. Tutte le informazioni sui servizi sostitutivi verranno pubblicate sul sito di Atac e sui canali social di infomobilità.