Lavori in autostrada, raffica di chiusure notturne: il programma della settimana

Settimana di lavori notturni su parte della rete autostradale romana, interventi che comporteranno chiusure e deviazioni al traffico in diversi punti.

Diramazione Roma Nord

Sulla Diramazione Roma Nord della A1 Milano-Napoli, in particolare, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

- nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre, con orario 22:00-3:00: in entrata in entrambe le direzioni, verso la A1 Milano-Napoli e in direzione di Roma e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma);

- dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 22 e di venerdì 23 settembre, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

I percorsi alternativi consigliati sono:

- in entrata verso la A1 Milano-Napoli, percorrere la SS4 Salaria verso Rieti ed entrare sulla Diramazione Roma nord a Castelnuovo di Porto;

- in entrata verso Roma, percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.;

- in uscita per chi proviene da Roma, utilizzare l'uscita 8 del G.R.A. "SS4 Salaria" in direzione di Rieti;

- in uscita per chi proviene dalla A1, uscire allo svincolo di Castelnuovo di Porto.

A12 Roma-Civitavecchia

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, invece, i cantieri verranno aperti in due punti distinti. Per consentire attività necessarie ai lavori di risanamento del sottovia "Ferrovia Roma-Pisa", nelle tre notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, in uscita per chi proviene sia da Roma sia da Civitavecchia (in alternativa il consiglio è di uscire alla stazione di Torrimpietra).

Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 settembre sarà invece chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Tarquinia/SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitavecchia sud.